В Самаре отметили пятую годовщину присвоения звания «Город трудовой доблести»

И.о. главы городской администрации Юлия Ашуркова выступила с речью, напомнившую о роли самарцев в достижении Великой Победы. Во времена Великой Отечественной войны Самара была одним из ключевых центров производства военной техники, обеспечивая армию необходимыми ресурсами.