В Самаре отметили пятую годовщину присвоения звания «Город трудовой доблести»

Самару отметили значимой датой: ровно пять лет прошло с момента присвоения городу почётного звания «Город трудовой доблести».
Торжественное мероприятие состоялось 1 мая 2025 года на Аллее Трудовой Славы, собравшее представителей власти, ветеранов и работников крупных промышленных предприятий региона.
И.о. главы городской администрации Юлия Ашуркова выступила с речью, напомнившую о роли самарцев в достижении Великой Победы. Во времена Великой Отечественной войны Самара была одним из ключевых центров производства военной техники, обеспечивая армию необходимыми ресурсами.
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