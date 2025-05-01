Сеть «Бахетле» в Новосибирске на грани банкротства: управляющая компания подаст заявление в суд

Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.
Как отмечается в сообщении, решение связано с признаками финансовой несостоятельности, указанными в законе № 127-ФЗ «О банкротстве». При этом попытка уйти в банкротство для компании — не первая.
Среди кредиторов — более 50 организаций. Возглавляет «Гастромаркет» Игорь Морин.
Несмотря на рост финансовых показателей в 2024 году — выручка достигла 3,6 млрд рублей, а прибыль выросла до 891 тысячи рублей — долговые проблемы продолжают давить на бизнес. По данным infopro54.ru, сейчас компания проходит по двум судебным искам на общую сумму 7,9 млрд рублей.