Сеть «Бахетле» в Новосибирске на грани банкротства: управляющая компания подаст заявление в суд

Несмотря на рост финансовых показателей в 2024 году — выручка достигла 3,6 млрд рублей, а прибыль выросла до 891 тысячи рублей — долговые проблемы продолжают давить на бизнес. По данным infopro54.ru, сейчас компания проходит по двум судебным искам на общую сумму 7,9 млрд рублей.