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Сеть «Бахетле» в Новосибирске на грани банкротства: управляющая компания подаст заявление в суд

Компания «Гастромаркет», управляющая магазинами сети «Бахетле» в Новосибирске, намерена подать в арбитражный суд заявление о собственном банкротстве.

Источник: Freepik

Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

Как отмечается в сообщении, решение связано с признаками финансовой несостоятельности, указанными в законе № 127-ФЗ «О банкротстве». При этом попытка уйти в банкротство для компании — не первая.

Среди кредиторов — более 50 организаций. Возглавляет «Гастромаркет» Игорь Морин.

Несмотря на рост финансовых показателей в 2024 году — выручка достигла 3,6 млрд рублей, а прибыль выросла до 891 тысячи рублей — долговые проблемы продолжают давить на бизнес. По данным infopro54.ru, сейчас компания проходит по двум судебным искам на общую сумму 7,9 млрд рублей.