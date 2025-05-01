Губернатор Игорь Кобзев посетил Иркутский завод тяжелого машиностроения

Накануне Дня Весны и Труда губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Иркутский завод тяжелого машиностроения, где пообщался с работниками предприятия и ознакомился с производственными процессами. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Во время визита глава региона познакомился с трудовой династией Шлейгеров — отцом и сыном, которые работают фрезеровщиками. Андрей Шлейгер трудится на заводе уже 14 лет и имеет 5-й разряд, а его сын Даниил присоединился к коллективу четыре года назад и сейчас является фрезеровщиком 3-го разряда.
— Иркутск — город трудовой доблести. Трудовые династии на предприятии формируют преемственность профессий, воспитывают у молодежи уважение к труду и повышают престиж рабочих специальностей. Очень важно, что иркутские компании способствуют популяризации работы в промышленности, — отметил Игорь Кобзев.
Губернатор также пообщался с молодой сотрудницей завода Юлией Шипициной, которая работает диспетчером с октября прошлого года.
Предприятие активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», войдя в 2024 году в образовательно-производственный кластер «Машиностроение». Студенты техникумов, входящих в кластер, проходят практику на заводе под руководством опытных наставников, а лучшие из них получают возможность трудоустроиться.
Как сообщили губернатору, сегодня ИЗТМ осуществляет полный цикл производства сложного промышленного оборудования — от проектирования до гарантийного обслуживания. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать продукцию на 4,5 миллиарда рублей ежегодно.
Генеральный директор завода Михаил Лукьянов отметил поддержку со стороны регионального правительства и сообщил, что на обновление оборудования было выделено более 100 миллионов — это позволило увеличить производительность. Также за прошедший год на работу дополнительно приняли 100 человек, сейчас все они получают достойную зарплату.
Предприятие также участвует в нацпроекте «Производительность труда», который с 2025 года реализуется как часть национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это позволило увеличить выработку на одного сотрудника при производстве комплектующих для горно-шахтного оборудования на 21%.
В завершение визита Игорь Кобзев провел встречу с коллективом завода, где работники смогли задать вопросы по различным темам, включая здравоохранение и образование. Было предложено учредить региональную награду для трудовых династий и возродить традицию установки Досок почета, что будет рассмотрено в ближайшее время.