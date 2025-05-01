Губернатор Игорь Кобзев посетил Иркутский завод тяжелого машиностроения

Во время визита глава региона познакомился с трудовой династией Шлейгеров — отцом и сыном, которые работают фрезеровщиками. Андрей Шлейгер трудится на заводе уже 14 лет и имеет 5-й разряд, а его сын Даниил присоединился к коллективу четыре года назад и сейчас является фрезеровщиком 3-го разряда.