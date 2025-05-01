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Пермяки могут высказаться о концепции благоустройства сквера в поселке Новые Ляды

В этом году планируется разработать концепцию благоустройства сквера на улице Мира в поселке Новые Ляды.

Источник: Freepik

Здесь предполагается создать комфортное общественное пространство с тремя зонами: зона проведения культурно-массовых мероприятий, зона отдыха и зона спорта.

Для подготовки к благоустройству сквера проводится социологический опрос. Он поможет разработчикам понять, как используется территория сейчас, и избрать подход к преобразованию территории. Пермяки могут выбрать элементы благоустройства парка, определить варианты покрытия пешеходных зон или стиля городской мебели, отметить, какие зоны нужно обустроить в сквере, например, стационарную сцену-подиум с подсобными помещениями или детскую площадку.

Проголосовать можно до 11 мая на портале «Госуслуги» либо на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».