Пермяки могут высказаться о концепции благоустройства сквера в поселке Новые Ляды

Для подготовки к благоустройству сквера проводится социологический опрос. Он поможет разработчикам понять, как используется территория сейчас, и избрать подход к преобразованию территории. Пермяки могут выбрать элементы благоустройства парка, определить варианты покрытия пешеходных зон или стиля городской мебели, отметить, какие зоны нужно обустроить в сквере, например, стационарную сцену-подиум с подсобными помещениями или детскую площадку.