«Мир! Труд! Май!»: В Комрате прошел самый масштабный праздничный парад — на улицы города вышли более десяти тысяч человек

«Трудящимся нужна не только зарплата. Нужно хорошее, качественное социальное обслуживание в государстве, забота о детях, забота о здоровье самих трудящихся, но мы видим, что в нашем государстве всего это нет. Уверен, что совсем скоро этот правовой беспредел закончится», — заявил Суходольский.