«Мир! Труд! Май!»: В Комрате прошел самый масштабный праздничный парад — на улицы города вышли более десяти тысяч человек

В Комрате прошёл грандиозный праздничный парад ко Дню труда.
Участники собрались на пересечении улиц Ленина и Фрунзе.
Молодые растянули стяги с надписями «Мир. Труд. Май», а также флаги Молдовы и Гагаузии.
Отсюда колонна направилась к центральной площади, где в 10:00 начался торжественный парад, посвящённый 1 Мая.
В Комрат на Первомай приехали люди со всего юга Молдовы. Многие жители Гагаузии пришли на первомайский марш вместе со своими детьми.
Колонну демонстрации возглавили первый заместитель председателя Исполкома Илья Узун, депутаты парламента Александр Суходольский и Василия Боля, члены Исполкома Гагаузии, представители блока «Победа».
Председатель парламентской группы «Победа» Василий Боля:
"Сегодня мы по традиции выходим на улицы, чтобы отметить этот праздник труда. К сожалению, за последние годы в нашей стране накопилось множество проблем. Мы видим, как тяжело приходится работникам железной дороги, которые с трудом справляются со всеми трудностями.
Серьёзные проблемы наблюдаются и в сфере образования, и в здравоохранении. Более трёхсот тысяч наших граждан, которые трудились на благо страны и экономики, были вынуждены покинуть родину и искать работу за границей — всё из-за некомпетентной политики центральных властей".
Жители Комрата говорят, что такого количества людей на Первомайской демонстрации не было даже в советские времена. Счёт идёт на десятки тысяч.
После парада гостей ждёт насыщенная праздничная программа: концерты, мастер-классы, конкурсы и традиционные угощения для всей семьи.
В Комрате также организованы бесплатные аттракционы для детей.
Депутат парламента Александр Суходольский поздравил всех с Первомаем и поблагодарил трудящихся за вклад в развитие родины.
Он отметил, что в нынешней ситуации в стране, говорить о справедливости к трудящимся со стороны властей — не приходится.
«Трудящимся нужна не только зарплата. Нужно хорошее, качественное социальное обслуживание в государстве, забота о детях, забота о здоровье самих трудящихся, но мы видим, что в нашем государстве всего это нет. Уверен, что совсем скоро этот правовой беспредел закончится», — заявил Суходольский.
На главной площади раздают попкорн и угощения — праздник Весны и Труда в Комрате радует не только атмосферой, но и вкусным настроением!
Участники торжественного Марша к 1 Мая в Комрате вспомнили о масштабах этого праздника в советские годы и выразили надежду на улучшение условий труда и жизни в Молдове.
«Мир всех трудящихся которые вносят вклад в Молдову».
«Очень большой праздник как и раньше в советском союзе были на Параде. Отдыхали, в лесу шашлыки делали очень красиво было. Сегодня в Молдове нет возможности достойно зарабатывать пока Майя Санду у власти. Но должны бороться чтобы могли работать и достойно жить».
«Мир, труд, май мы всегда отмечали этот праздник. Поэтому для нас это не новшество».
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