Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова

«Все 102 года своей жизни Ирина Васильевна была в строю, до последних дней оставаясь активным участником жизни “Москонцерта”. Ирина Кострова навсегда останется в нашей памяти и памяти многих зрителей как мастер художественного слова и человек невероятной жизненной силы», — говорится в сообщении на сайте «Москонцерта».