Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас! Ваш “Москонцерт”», — написал Бачурин.
Он добавил, что прощание с артисткой пройдет 4 мая в 12.00 в Москонцерт-холле.
«Все 102 года своей жизни Ирина Васильевна была в строю, до последних дней оставаясь активным участником жизни “Москонцерта”. Ирина Кострова навсегда останется в нашей памяти и памяти многих зрителей как мастер художественного слова и человек невероятной жизненной силы», — говорится в сообщении на сайте «Москонцерта».
Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она — заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны. Служила в Железнодорожном Театре Марии Кнебель, «Ленкоме» Марка Захарова и Театре на Таганке.