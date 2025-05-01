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Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Ирина Кострова ушла из жизни в четверг, ей было 102 года, сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас! Ваш “Москонцерт”», — написал Бачурин.

Он добавил, что прощание с артисткой пройдет 4 мая в 12.00 в Москонцерт-холле.

«Все 102 года своей жизни Ирина Васильевна была в строю, до последних дней оставаясь активным участником жизни “Москонцерта”. Ирина Кострова навсегда останется в нашей памяти и памяти многих зрителей как мастер художественного слова и человек невероятной жизненной силы», — говорится в сообщении на сайте «Москонцерта».

Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Она — заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны. Служила в Железнодорожном Театре Марии Кнебель, «Ленкоме» Марка Захарова и Театре на Таганке.