Затяжные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в мае

Согласно информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, ключевое влияние на состояние космической погоды по-прежнему оказывают корональные дыры. Эти зоны характеризуются уменьшенной концентрацией плазмы в магнитном поле Солнца. Именно эти разреженные области ответственны за увеличение скорости солнечного ветра, который, достигая магнитосферы Земли, провоцирует её нестабильность и возмущения. Только за 29 апреля произошло 17 солнечных вспышек. Преобладающее большинство из них были класса C, представляющего собой умеренный уровень интенсивности и не несущего серьезной угрозы для Земли. Однако, три извержения достигли класса M, что является более значимым. Подобные явления способны вызвать радиационные бури и нарушения в функционировании радиосвязи и спутниковых систем.