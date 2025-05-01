Святая Матрона Московская: за что ее почитают и когда отмечают день ее памяти

В итоге слепая женщина перебралась в столицу. С 1925 года она была бездомной, не имела ни постоянного дома, ни прописки и была вынуждена скитаться по квартирам знакомых и скрываться от милиции. В разное время она жила на Ульяновской улице, на Пятницкой, в Сокольниках, в подвале у племянницы в Вишняковском переулке и у Никитских ворот, в Петровско-Разумовском и в Царицыно, даже гостила в Сергиевом Посаде.