В центре Самары на майские праздники ограничат проезд транспорта

На майские праздники в центре Самары ограничат движение и запретят парковку на нескольких улицах. Также изменится график движения общественного транспорта, предупредили в мэрии. Это связано с проведением праздничных мероприятий.
— В Самаре стартуют основные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, — прокомментировала пресс-служба городской администрации.
С 15.31 1 мая до 23.59 9 мая будут перекрыты участки улиц Чапаевская (между Красноармейской и Вилоновской) и Шостаковича (между Чапаевской и Фрунзе). С 06.00 2 мая до 15.00 9 мая нельзя будет проехать по участку улицы Молодогвардейской между улицами Льва Толстого и Красноармейской. 2, 3, 5, 8, 9 и 10 мая в центре Самары будут закрыты участки многих улиц, а на некоторых также запретят стоянку. Полный перечень этих улиц можно найти на сайте мэрии.
Ограничения повлияют на работу общественного транспорта. С 20.00 8 мая до 23.59 9 мая не будет ездить троллейбус № 16, а 9 мая с 06.00 и до конца суток отменят автобус № 11. На майские праздники у троллейбуса № 6, автобусов № 3, № 11, № 24, № 34, № 37, № 46, № 47, № 61, № 80, № 88, № 90, № 91, № 261, № 226, трамваев № 1, № 3, № 5, № 15, № 16, № 20, № 20к, № 22 изменятся маршруты.
2, 3, 5 и 7 мая в Самаре пройдут репетиции военного парада.