В центре Самары на майские праздники ограничат проезд транспорта

С 15.31 1 мая до 23.59 9 мая будут перекрыты участки улиц Чапаевская (между Красноармейской и Вилоновской) и Шостаковича (между Чапаевской и Фрунзе). С 06.00 2 мая до 15.00 9 мая нельзя будет проехать по участку улицы Молодогвардейской между улицами Льва Толстого и Красноармейской. 2, 3, 5, 8, 9 и 10 мая в центре Самары будут закрыты участки многих улиц, а на некоторых также запретят стоянку. Полный перечень этих улиц можно найти на сайте мэрии.