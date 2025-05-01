Вечером 30 апреля в Самаре произошло столкновение автомобилей Audi и Chery

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, оба транспортных средства получили механические повреждения. Однако обошлось без пострадавших среди водителей и пассажиров. Полицейские начали проверку обстоятельств происшествия, допросив всех свидетелей и участников аварии.