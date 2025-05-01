Вечером 30 апреля в Самаре произошло столкновение автомобилей Audi и Chery

Вечером 30 апреля около 17:40 часов на пересечении улиц Урицкого и Красноармейской в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Audi и Chery.
Инцидент произошел, когда автомобиль Audi поворачивал на улицу Красноармейская и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем марки Chery.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, оба транспортных средства получили механические повреждения. Однако обошлось без пострадавших среди водителей и пассажиров. Полицейские начали проверку обстоятельств происшествия, допросив всех свидетелей и участников аварии.
Вечером 30 апреля около 17:40 часов на перекрестке улиц Урицкого и Красноармейской в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Audi и Chery.
Инцидент произошел, когда автомобиль Audi поворачивал на улицу Красноармейская и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем марки Chery.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, оба транспортных средства получили повреждения. Однако обошлось без пострадавших среди водителей и пассажиров. Полицейские начали проверку обстоятельств происшествия, допросив всех свидетелей и участников аварии.
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