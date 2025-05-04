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Кроссворд на 4 мая 2025

4 мая поклонники киноэпопеи Джорджа Лукаса по традиции отмечают День «Звездных войн». С тех пор как на экранах появился первый фильм, прошло почти полвека, но интерес к этой вселенной продолжает расти. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить любимых персонажей, а также узнать о них интересные факты.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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