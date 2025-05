Ответы на кроссворд от 4 мая 2025: интересные факты про День «Звездных войн»

6. Цитата

4 мая фанаты отмечают День «Звездных войн» (Star Wars Day) — неофициальный праздник, посвященный культовой саге Джорджа Лукаса. Выбор даты обусловлен каламбуром, основанным на знаменитой фразе «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»), которую трансформируют в «May the fourth be with you» («Да пребудет с тобой четвертое мая»).