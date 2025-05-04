Ответы на кроссворд от 4 мая 2025: интересные факты про День «Звездных войн»

По горизонтали:
1. Ситхи
Ситхи — непримиримые противники джедаев, многие из которых когда-то сами были джедаями, поддавшимися Темной стороне Силы. Темная сторона подпитывается негативными эмоциями, такими как гнев, жажда власти, привязанность, ненависть и страх. Чувствительность к Силе и скорость обучения Темной стороне дают ситхам преимущество, которое они используют для достижения власти и славы. Название «ситхи» происходит от гуманоидной расы с планеты Коррибан, порабощенной джедаями-отступниками. Главное оружие ситхов — световой меч, часто с красным клинком, созданным на основе синтетического кристалла.
2. Чубакка
Чубакка, или Чуи, — гуманоид из «Звездных войн» с ростом более двух метров, покрытый густой бурой шерстью. Язык Чубакки — хриплый рев племени вуки, понятный лишь немногим, например, Хану Соло, Рей и некоторым джедаям. Имя «Чубакка» имеет русские корни и происходит от слова «собака». Визуальный образ персонажа был частично вдохновлен аляскинским маламутом Джорджа Лукаса. Актер Питер Мейхью, исполнивший роль Чубакки в нескольких эпизодах, идеально подошел благодаря своему высокому росту (2,21 м) и худощавому телосложению. Костюм, включающий специальные ступни и голову, увеличивал рост персонажа до 3 метров.
3 Джедаизм
Джедаизм — религиозное движение, возникшее на основе идей «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Центральной фигурой являются рыцари-джедаи, обладающие сверхъестественными способностями благодаря «Силе» — всеобъемлющему энергетическому полю, связывающему Галактику. Джедаям противостоят ситхи, использующие Силу для зла. Во время переписей населения в Британии, Австралии и Новой Зеландии многие люди неожиданно указали «джедаизм» в качестве своей религии. В Великобритании джедаистов оказалось больше, чем буддистов или иудеев (390 тысяч человек, 0,7% населения), что привело к регистрации «Jedi Knight» как религиозного движения. В Австралии джедаизм назвали своей религией 70 тысяч человек, но власти не признали это вероисповеданием.
4. Книга
История «Звездных войн» берет свое начало в 1976 году с публикации новеллизации «Эпизода IV: Новая надежда». Автором романа был А. Д. Фостер, хотя в издании указывалось только имя Джорджа Лукаса. Кинокомпания 20th Century Fox выпустила книгу до премьеры фильма, чтобы оценить интерес публики к франшизе, опасаясь финансовых потерь. Роман был отмечен специальной премией «Хьюго» в 1977 году на конгрессе Всемирного сообщества научной фантастики, которую получил Джордж Лукас.
5. Лея
Принцессу Лею Органу в оригинальной трилогии, седьмой и восьмой частях саги, а также в «The Star Wars Holiday Special» сыграла Кэрри Фишер, ставшая эталоном для всех дальнейших изображений персонажа. В «Мести ситхов» младенческую Лею изобразила Эйден Бартон, а в «Изгой-один» Лея была воссоздана с помощью компьютерной графики.
По вертикали:
1. Йода
Магистр Йода — один из самых загадочных и влиятельных персонажей вселенной «Звездных войн». По замыслу Джорджа Лукаса, его происхождение и прошлое должны были оставаться тайной, что отражено в ограничениях на раскрытие информации о нем в различных источниках. Визитной карточкой Йоды является его своеобразная речь, богатая инверсиями и нарушающая стандартный порядок слов. Эта особенность речи вдохновила на создание приема программирования «Условия Йоды», заключающегося в изменении порядка написания переменной и ее значения.
2. Вейдер
Костюм Дарта Вейдера, который носили разные актеры, был разработан Ральфом Маккуорри по просьбе Джорджа Лукаса, стремившегося создать внушительный образ в черной броне. Изначально шлем не предусматривался, потому что Лукас видел Вейдера с черным шелковым шарфом. Оригинальные части костюма были взяты у «Berman's & Nathan's», а сам костюм был создан Джоном Молло за 11 недель. На костюм Вейдера повлияли костюмы злодея Молнии из телесериала и маски самураев, а также костюм Доктора Дума из комиксов Marvel. Уникальный шум дыхания Вейдера был создан Беном Бертом с использованием подводной маски и микрофона. Сперва планировалось добавить больше звуков, напоминающих больничное оборудование, но от этого отказались, оставив только дыхание.
3. Лукас
Джордж Лукас задумал «Звездные войны» как героическую космическую фантазию, вдохновленную комиксами, киносериалами и палп-романами 1940 — 50-х годов. Ключевое влияние оказали сериал «Флэш Гордон», «Бак Роджерс» и серия книг Эдгара Берроуза «Джон Картер на Марсе». В 1971 году Лукас подписал контракт со студией United Artists и зарегистрировал название «The Star Wars».
Первый фильм, выпущенный как «Звездные войны», имел оглушительный кассовый успех и спас киностудию 20th Century Fox от банкротства. В 1981 году он был переименован в «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».
4. Сила
В «Звездных войнах» Сила (The Force) — всеобъемлющее энергетическое поле, связывающее Галактику и создаваемое всеми живыми существами. Владение Силой позволяет развить сверхъестественные способности, такие как телекинез и предвидение. В оригинальной трилогии Сила была представлена как духовная способность, развиваемая тренировками. Позднее концепция изменилась, и взаимодействие с Силой стало объясняться наличием мидихлорианов — симбиотических организмов в клетках. Большое количество мидихлорианов облегчает обучение контролю над Силой, которое начинается в детстве. Выделяют четыре аспекта Силы: Темную, Светлую, Единую и Живую. Концепция Силы схожа с китайским понятием «ци».
5. Зан
В конце 1980-х популярность «Звездных войн» пошла на спад, однако новый всплеск интереса произошел благодаря «Трилогии Трауна» Тимоти Зана, выпущенной издательством «Bantam Spectra». Успех этих романов привел к тому, что в последующие годы ежегодно публиковалось более десяти книг, расширяющих вселенную «Звездных войн».
6. Цитата
4 мая фанаты отмечают День «Звездных войн» (Star Wars Day) — неофициальный праздник, посвященный культовой саге Джорджа Лукаса. Выбор даты обусловлен каламбуром, основанным на знаменитой фразе «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»), которую трансформируют в «May the fourth be with you» («Да пребудет с тобой четвертое мая»).
Интересные факты о «Звездных войнах»:
- После 4 мая, когда отмечается День «Звездных войн», наступает 5 мая, которое в шутку называют «Месть Пятого» (Revenge of the Fifth). Это название происходит от названия третьего эпизода саги, «Месть ситхов» (Revenge of the Sith), из-за созвучия слова «Sith» (Ситх) и английского слова «fifth» (пятый). В этот день фанаты почитают темную сторону Силы и злодеев вселенной «Звездных войн».
- Одним из ключевых элементов успеха «Звездных войн» стало масштабное производство сопутствующих товаров: от фигурок героев и моделей космических кораблей до футболок с логотипом. Эффективные маркетинговые решения Джорджа Лукаса позволяли поддерживать интерес к франшизе между релизами фильмов. Общий доход от продажи мерчандайза (игрушки, одежда и прочее) превысил 20 миллиардов долларов, значительно опережая кассовые сборы фильмов.
- Сюжет оригинальных «Звездных войн» частично основан на идеях и мотивах, взятых из самурайских фильмов Акиры Куросавы, особенно из «Трех негодяев в скрытой крепости».
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