Ответы на кроссворд от 4 мая 2025: интересные факты про День «Звездных войн»

2. Вейдер

Костюм Дарта Вейдера, который носили разные актеры, был разработан Ральфом Маккуорри по просьбе Джорджа Лукаса, стремившегося создать внушительный образ в черной броне. Изначально шлем не предусматривался, потому что Лукас видел Вейдера с черным шелковым шарфом. Оригинальные части костюма были взяты у «Berman's & Nathan's», а сам костюм был создан Джоном Молло за 11 недель. На костюм Вейдера повлияли костюмы злодея Молнии из телесериала и маски самураев, а также костюм Доктора Дума из комиксов Marvel. Уникальный шум дыхания Вейдера был создан Беном Бертом с использованием подводной маски и микрофона. Сперва планировалось добавить больше звуков, напоминающих больничное оборудование, но от этого отказались, оставив только дыхание.