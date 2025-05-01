Ветеринар предупредил об опасности угощения собак шашлыком

Шеляков пояснил, что если хочется угостить питомца мясом, следует выбирать нежирные сорта без специй. Он также напомнил, что многие привычные для человека продукты — шоколад, кофе, чай, виноград и цитрусовые — являются для собак абсолютным ядом и могут привести к тяжелым последствиям.