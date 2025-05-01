Ветеринар предупредил об опасности угощения собак шашлыком

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru категорически запретил кормить собак шашлыком, предупредив, что даже небольшое количество этого блюда может вызвать у животных тяжелое отравление.
— Шашлык и его составляющие — лук, чеснок, специи — представляют серьезную угрозу. Особенно опасна свинина, которая традиционно используется для приготовления. В майские праздники мы регулярно сталкиваемся с случаями острого отравления, требующего стационарного лечения. Кормить собак шашлыком нельзя — ни в каких количествах, — подчеркнул специалист.
Шеляков пояснил, что если хочется угостить питомца мясом, следует выбирать нежирные сорта без специй. Он также напомнил, что многие привычные для человека продукты — шоколад, кофе, чай, виноград и цитрусовые — являются для собак абсолютным ядом и могут привести к тяжелым последствиям.