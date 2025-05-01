Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за неисправного холодильника произошел пожар в квартире

23 человека эвакуированы: пожар в многоэтажке в Целинском районе ликвидирован.
Источник: Комсомольская правда

В поселке Целина на 7-й линии произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 30 апреля около 13:24.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в одной из квартир — вышел из строя холодильник. Огонь стремительно распространялся по территории жилища. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных.

Из многоэтажки оперативно эвакуировали 23 человека. С огнем боролись девять спасателей на трех спецмашинах. Пламя ликвидировали на площади четырех квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели напоминают, чтобы избежать подобных ситуаций регулярно проверяйте состояние электропроводки, следите за исправностью бытовой техники, не ремонтируйте электроприборы самостоятельно и устанавливайте противопожарные датчики.

Подпишись на нас в Telegram.