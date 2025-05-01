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Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс «Зеленая Евразия»

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс «Зеленая Евразия», сообщает пресс-служба ЕЭК.

Источник: Зеленая Евразия

Организаторы конкурса — Евразийская экономическая комиссия и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Документы поступили из всех пяти стран Евразийского экономического союза, а также от таких ключевых торговых партнеров ЕАЭС, как Китай, Индия, Иран и Узбекистан. Кроме того, заявки подали представители ЮАР, Эфиопии, Болгарии, Молдовы, Таджикистана и Сенегала, существенно расширив географию конкурса.

говорится в сообщении

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что экспертам и президиуму конкурса будет непросто выбрать лучших: практически все проекты выглядят достойными, чтобы претендовать на самые высокие места и быть масштабированными на мировом уровне.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса, а также презентации их проектов состоятся в рамках Евразийского экономического форума, приуроченного к проведению Высшего Евразийского экономического совета, в Минске, добавили в пресс-службе.