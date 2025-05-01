Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс «Зеленая Евразия»

Документы поступили из всех пяти стран Евразийского экономического союза, а также от таких ключевых торговых партнеров ЕАЭС, как Китай, Индия, Иран и Узбекистан. Кроме того, заявки подали представители ЮАР, Эфиопии, Болгарии, Молдовы, Таджикистана и Сенегала, существенно расширив географию конкурса.