Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс «Зеленая Евразия»

Организаторы конкурса — Евразийская экономическая комиссия и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Документы поступили из всех пяти стран Евразийского экономического союза, а также от таких ключевых торговых партнеров ЕАЭС, как Китай, Индия, Иран и Узбекистан. Кроме того, заявки подали представители ЮАР, Эфиопии, Болгарии, Молдовы, Таджикистана и Сенегала, существенно расширив географию конкурса.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что экспертам и президиуму конкурса будет непросто выбрать лучших: практически все проекты выглядят достойными, чтобы претендовать на самые высокие места и быть масштабированными на мировом уровне.
Церемония награждения победителей и призеров конкурса, а также презентации их проектов состоятся в рамках Евразийского экономического форума, приуроченного к проведению Высшего Евразийского экономического совета, в Минске, добавили в пресс-службе.