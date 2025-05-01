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В Уфе за сутки произошло 48 ДТП и сотрудники ГАИ задержали 7 пьяных водителей

В результате рейдов сотрудники ГАИ задержали 7 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе за последние 24 часа на дорогах города произошло 48 дорожно-транспортных происшествий. Один человек получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция башкирской столицы.

Сотрудники Госавтоинспекции провели работу по пресечению нарушений. Всего было зафиксировано 344 правонарушения, среди которых:

— 29 случаев нарушения правил использования ремней безопасности;

— 12 водителей не уступили дорогу пешеходам;

— 10 нарушений касались перевозки детей-пассажиров;

— 12 пешеходов были привлечены к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения;

— 7 человек были задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения, а 3 водителя отказались проходить медицинское освидетельствование.

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