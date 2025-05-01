В Уфе за сутки произошло 48 ДТП и сотрудники ГАИ задержали 7 пьяных водителей

В Уфе за последние 24 часа на дорогах города произошло 48 дорожно-транспортных происшествий. Один человек получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция башкирской столицы.
Сотрудники Госавтоинспекции провели работу по пресечению нарушений. Всего было зафиксировано 344 правонарушения, среди которых:
— 29 случаев нарушения правил использования ремней безопасности;
— 12 водителей не уступили дорогу пешеходам;
— 10 нарушений касались перевозки детей-пассажиров;
— 12 пешеходов были привлечены к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения;
— 7 человек были задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения, а 3 водителя отказались проходить медицинское освидетельствование.
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