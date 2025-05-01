Школьник продавал несуществующие телефоны в Круглянском районе

17-летний школьник продавал в Круглянском района несуществующие телефоны, а полученные деньги тратил в онлайн-казино, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.
В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый зарегистрировался на одной из торговых площадках, где размещал объявления о продаже несуществующих мобильных телефонов.
«После достигнутой договоренности с тремя потерпевшими о продаже якобы принадлежащих ему мобильных телефонов, он брал предоплату и переставал выходить на связь», — рассказали подробности в Генпрокуратуре.
В результате юноша завладел денежными средствами потерпевших на сумму более 1,3 тысяч белорусских рублей.
Выяснилось, что полученные деньги он проигрывал в онлайн-казино. А судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый имеет склонность к азартным играм.
Молодой человек раскаялся и признал вину в полном объеме, возместил ущерб потерпевшим. Судом Круглянского района к нему применены принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения досуга на 4 месяца.
Кроме того, ограничено его пребывание вне дома в период с 22.00 до 06.00 следующих суток, и еще он должен являться для регистрации в орган, осуществляющий контроль за его поведением.
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