В Самарской городской больница № 4 получила пять новых холтеров для обследований

Самарская городская больница № 4 получила пять современных аппаратов-холтеров в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новое оборудование позволит проводить ежедневные исследования состояния сердечно-сосудистой системы примерно шести пациентам одновременно, ускоряя выявление патологий сердца и сосудов.
Холтеры предназначены для круглосуточного мониторинга электрокардиограммы (ЭКГ) и артериального давления пациентов. Портативные аппараты крепятся на теле больного и регистрируют деятельность сердца на протяжении суток.
Такое длительное наблюдение даёт возможность врачам обнаружить даже редкие эпизоды нарушений ритма, такие как блокада сердца, мерцательная аритмия и другие опасные заболевания.
Заместитель главного врача поликлинического отделения Мария Логова пояснила, что холтеровский мониторинг незаменим для диагностики сердечно-сосудистых проблем.
Полученная информация помогает определить оптимальную тактику лечения каждого конкретного случая, будь то лекарственная терапия или хирургическое вмешательство.
Главный врач клиники Наталья Виктор добавила, что теперь пациенты смогут быстрее получать необходимую помощь. До поступления новых приборов общее число холтеров в учреждении составляло всего два устройства, что ограничивало доступность обследования.
Теперь же количество устройств увеличилось до семи штук, из которых шесть активно используются в амбулаторных подразделениях больницы.
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