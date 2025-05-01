Отцу мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали солидный штраф

26 апреля в селе Тепличное СКО в ходе проведения работ по укреплению дамбы 34-летний житель района допустил к управлению квадроциклом своего 10-летнего сына. По данному факту он привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 612 Кодекса РК об административных правонарушениях — за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права.