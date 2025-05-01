Психолог назвала способы борьбы с профессиональным выгоранием

Ковалевская также рекомендовала устанавливать четкие границы между работой и личной жизнью, практиковать осознанность и делать короткие перерывы в течение дня. По ее мнению, важную роль играет социальная поддержка — обсуждение переживаний с коллегами или друзьями. В случаях, когда самостоятельно справиться не получается, психолог советует обратиться за профессиональной помощью для разработки индивидуальной стратегии восстановления.