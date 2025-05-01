Психолог назвала способы борьбы с профессиональным выгоранием

Психолог Юлия Ковалевская в беседе с NEWS.ru рассказала о действенных методах профилактики профессионального выгорания. По ее словам, ключевую роль играют физическая активность, здоровый сон и сбалансированное питание.
— Регулярные упражнения, правильное питание и полноценный сон критически важны для эмоционального здоровья. Исследования подтверждают, что физическая активность существенно снижает уровень стресса. Внедряйте элементы новизны — меняйте маршруты, пробуйте новые подходы к задачам, это активирует систему вознаграждения мозга", — пояснила специалист.
Ковалевская также рекомендовала устанавливать четкие границы между работой и личной жизнью, практиковать осознанность и делать короткие перерывы в течение дня. По ее мнению, важную роль играет социальная поддержка — обсуждение переживаний с коллегами или друзьями. В случаях, когда самостоятельно справиться не получается, психолог советует обратиться за профессиональной помощью для разработки индивидуальной стратегии восстановления.