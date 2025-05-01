В Перми прошел спортивный флешмоб, посвященный Дню Победы

1 мая в Перми в ТРК «Планета» состоялся флешмоб ко Дню Победы. Он был организован региональным отделением Союза добровольцев Донбасса Пермского края совместно с федерацией самбо Пермского края.
Мероприятие собрало несколько сотен зрителей, привлеченных патриотической тематикой и зрелищностью программы. Дети вокальной студии Александры Сысоевой исполнили песни военных лет.
Спортсмены федерации самбо продемонстрировали впечатляющие приемы самообороны и борцовские навыки, подчеркнув важность физической подготовки и готовности к защите родины. Показательные выступления сопровождались комментариями ведущего, рассказывавшего об истории самбо и его роли в укреплении обороноспособности страны.
По словам руководителя регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Владимира Сауленко, флешмоб стал не просто развлекательным мероприятием, а важным шагом в патриотическом воспитании молодежи.
— Мы должны помнить о подвигах наших дедов и прадедов, — отметил он. — И передавать эту память из поколения в поколение. Только так мы сможем сохранить нашу страну сильной и независимой.
Он также выразил благодарность всем участникам и зрителям флешмоба за проявленный интерес и поддержку. «Вместе мы — сила! Вместе мы непобедимы!» — заключил он.