Донские пиротехники обезвредили немецкую авиабомбу времен войны

Специалисты Донского спасательного центра МЧС России провели операцию по уничтожению авиационной бомбы SD-50 времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был обнаружен вблизи поселка Протоки. Об этом сообщили в региональном ведомстве 1 мая.
Согласно опубликованной информации, бомбу нашли местные жители. Они сразу же обратились к пиротехникам МЧС. Специалисты транспортировали боеприпас на специальный полигон, а затем провели контролируемый подрыв с соблюдением всех мер безопасности.
Известно, что это была немецкая авиабомба SD-50. Ее вес составил порядка 50 килограмм.
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