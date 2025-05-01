В Белой Калитве после устранения дефектов открылся парк им. Маяковского

Поводом для исправления ситуации стали многочисленные жалобы жителей в социальных сетях. В марте, во время рабочей поездки в Белокалитвинский район, глава региона Юрий Слюсарь лично проверил состояние парка и согласился с критикой горожан. Врио губернатора поручил устранить все дефекты до майских праздников — и задача была выполнена строго в срок.