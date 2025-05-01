В Белой Калитве после устранения дефектов открылся парк им. Маяковского

В Белой Калитве 1 мая состоялось долгожданное открытие парка им. Маяковского после масштабных работ по устранению недочетов, выявленных после предыдущего благоустройства. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Подрядчики заменили плитку, установили новые ограждения, отреставрировали фасады, запустили систему автоматического полива, привели в порядок вольеры зоопарка и обновили аттракционы. Также были демонтированы устаревшие конструкции.
Поводом для исправления ситуации стали многочисленные жалобы жителей в социальных сетях. В марте, во время рабочей поездки в Белокалитвинский район, глава региона Юрий Слюсарь лично проверил состояние парка и согласился с критикой горожан. Врио губернатора поручил устранить все дефекты до майских праздников — и задача была выполнена строго в срок.
— Теперь парк выглядит достойно — это любимое место отдыха не только для жителей города, но и для гостей района, — добавил глава города Николай Тимошенко.
Местные жители уже оценили преображение парка. Теперь это отличное место для семейного отдыха.
Кроме того, к открытию местная администрация при поддержке предпринимателей установила новые сезонные аттракционы. В ближайших планах провести благоустройство набережной и берегоукрепление.
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Новый парк оценили и самые юные горожане. Фото: правительство Ростовской области.