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В Ташкенте 80-летие Победы отметят праздничным салютом

ТАШКЕНТ, 1 мая — РИА Новости. Праздничный салют прозвучит 9 мая в Ташкенте в День памяти и почестей к 80-летию Победы над фашизмом, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Источник: © РИА Новости

В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.

«Министерство обороны совместно с хокимиятом (мэрией) Ташкента организует 9 мая в 21.00 (19.00 мск) в парке “Янги Узбекистон” (Новый Узбекистан) праздничный салют и фейерверк, посвященные Дню памяти и почестей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил программу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая, которое пройдет под девизом «Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины».

В республике проживают 82 участника Великой Отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.