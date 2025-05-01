В Ташкенте 80-летие Победы отметят праздничным салютом

В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.
«Министерство обороны совместно с хокимиятом (мэрией) Ташкента организует 9 мая в 21.00 (19.00 мск) в парке “Янги Узбекистон” (Новый Узбекистан) праздничный салют и фейерверк, посвященные Дню памяти и почестей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил программу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая, которое пройдет под девизом «Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины».
В республике проживают 82 участника Великой Отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.