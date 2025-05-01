В Иркутской области весенний ледоход начался на неделю раньше срока

В Иркутской области на реке Лена продолжается процесс вскрытия льда. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, в 2025 году весенний ледоход на участке от Качуга до Киренска начался на 6−12 дней раньше обычного. На данный момент кромка льда находится в Киренском районе между населенными пунктами Змеиново и Петропавловское, постепенно продвигаясь в сторону Якутии.