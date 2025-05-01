В Иркутской области весенний ледоход начался на неделю раньше срока

В Иркутской области на реке Лена продолжается процесс вскрытия льда. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, в 2025 году весенний ледоход на участке от Качуга до Киренска начался на 6−12 дней раньше обычного. На данный момент кромка льда находится в Киренском районе между населенными пунктами Змеиново и Петропавловское, постепенно продвигаясь в сторону Якутии.
— В первых числах мая ожидается начало ледохода на реке Нижняя Тунгуска и ее притоках. Уровень воды в Катангском районе за сутки поднялся на 11−44 см, а по берегам уже появляются закраины (участки открытой воды между льдом и берегом, — сообщают синоптики.
При вскрытии Нижней Тунгуски часто образуются ледяные заторы, что приводит к резкому подъему воды. Ситуация в Катангском районе находится под особым контролем Гидрометцентра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на большей части территории Приангарья, за исключением северных районов, с начала мая действует особый противопожарный режим.