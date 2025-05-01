Заморозки до −5°С ожидаются в Беларуси в ночь на 2 мая

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ночными заморозками до минус 5 градусов, которые прогнозируются на большей части территории республики в ночь с 1 на 2 мая. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.