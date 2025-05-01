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Заморозки до −5°С ожидаются в Беларуси в ночь на 2 мая

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ночными заморозками до минус 5 градусов, которые прогнозируются на большей части территории республики в ночь с 1 на 2 мая. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +28° 6 м/с 48% 756 мм рт. ст. +25°

В пятницу, 2 мая, ночью ожидается малооблачная погода, днем — небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Ветер будет переменных направлений: ночью — слабый, днем его скорость составит 4−9 м/с с порывами до 14 м/с на западе страны.

Температура воздуха ночью на большей части территории опустится до минус 5 градусов, местами минимальная температура может достигнуть плюс 4. Днем максимальная температура будет варьироваться от плюс 13 градусов на востоке страны до плюс 22 на западе.