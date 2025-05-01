В Башкирии появился новый профессиональный праздник

В Башкирии ввели новую традицию — глава республики Радий Хабиров подписал закон о создании Дня работника сферы молодежной политики. Этот праздник будет отмечаться в последнюю субботу июня, и теперь у всех, кто трудится на благо молодого поколения, появится свой особенный день.
Документ о новом празднике был опубликован 30 апреля на официальном портале правовой информации республики.
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