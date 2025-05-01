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Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре «Омега» в Витебске

Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре «Омега» в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 1 мая спасатели ликвидировали загорание в торговом центре «Омега» в Витебске, сообщили в МЧС Беларуси.

Уточняется, что 1 мая в 3.47 спасателям поступило сообщение о сработке системы пожарной автоматики «Молния» в торговом центре «Омега» по проспекту Строителей в Витебске.

«По прибытии подразделений МЧС выяснилось, что на 4-ом этаже пятиэтажного здания произошел пожар в офисном помещении на площади 6 кв.м, который был оперативно ликвидирован», — рассказали подробности в МЧС.

Сообщается, что пострадавших нет, а по факту пожара проводится проверка.

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