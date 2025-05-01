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С 102-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны в Алматинской области

АСТАНА, 1 мая — Sputnik. С 102 днем рождения поздравили фронтовика Танирбергена Толганбаева военные и курсанты Алматинской области.

Источник: Пресс-служба Алматинского гарнизона

Ветерану вручили поздравительный адрес от министра обороны Казахстана и памятные подарки.

Танирберген Толганбаев родился 1 мая 1923 года в колхозе имени Кирова, Аксуского района, Талдыкорганской области.

19-летнего юношу в 1942 году призвали в ряды Советской Армии.

Ветеран рассказал, что провожать его отправилась мама, и они вместе добирались в Лепсы ночью на верблюде, чтобы успеть к отправке на поезде.

На поезд нельзя было опоздать — за это грозил трибунал. Когда поезд тронулся, мама бежала за ним и плакала.

вспоминает Танирберген-ага

Службу он начал в пограничных войсках на Кавказе, его готовили в снайперы. Кавказ стал для него настоящей школой жизни, где закалялась воля и оттачивались боевые навыки.

Проходя службу в Ереванском погранотряде среди многонационального состава, он впервые заговорил на русском языке.

Вернулся на родину в 1949 году.

За героизм и безупречную службу фронтовик был поощрен медалями «За оборону Кавказа», Жукова, другими юбилейными наградами и знаками отличия.

Танирберген Толганбаев — почетный гражданин Илийского района.

С супругой Дамели Альпеисовой фронтовик вырастил шестерых детей. У него 12 внуков, 16 правнуков и правнучка.