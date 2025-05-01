Сколько в Беларуси детских санаториев, рассказал специалист

В первую очередь Александр Цай подчеркнул: на путевку в санаторий могут рассчитывать дети, которые имеют медицинские показания к санаторно-курортному лечению. «Дети, в том числе с родителями, обеспечиваются путевками, как правило, в комиссиях по оздоровлению в зависимости от категории. Если это дети, проживающие и обучающиеся на загрязненных территориях от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, то они обеспечиваются путевками в представительствах республиканского центра», — обратил он внимание.
Всего в Беларуси около 20 санаториев и реабилитационно-оздоровительных центров для детей, но они уже не представляют собой именно те классические детские санатории, которые были раньше. «У нас в стране есть государственная аттестация — это обязательная процедура, которая ранее проводилась раз в 5 лет, а сейчас — раз в 3 года. При аттестации подтверждается статус санаторно-курортной организации для взрослых, детей или взрослых и детей. Классических детских санаториев в Беларуси семь. А остальные аттестованы для взрослых или взрослых и детей. Есть санатории, которые принимают на совместное санаторно-курортное лечение маму с ребенком. Таких у нас в стране достаточно», — рассказал Александр Цай.
Все санаторно-курортные организации в Беларуси многопрофильные, чтобы обеспечить доступность и хороший выбор. В основном в санаторно-курортных организациях около 3−4 профилей, по которым они принимают и оказывают лечение. Однопрофильных учреждений в стране единицы. «Среди детских — это, наверное, офтальмологический “Академия здоровья”, санаторий “Березина” по неинфекционным болезням кожи. Остальные все, в принципе, имеют два-три и более профиля. Поэтому сегодня можно сделать выбор, куда отправиться на санаторное-курортное лечение», — рассказал он.
Заместитель директора акцентировал внимание, что санаторно-курортное лечение для всех детей Беларуси бесплатно. Основное требование — отсутствие медицинских противопоказаний и наличие медицинских показаний.
Начальник управления социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Федорук добавила, что в структуру ФПБ входит санаторно-курортное учреждение «Белпрофсоюзкурорт», в составе которого насчитывается 12 профсоюзных санаториев. Приобретая путевку для себя и своего ребенка член профсоюза может получить скидку от ФПБ в 25%. Кроме того, уже по окончании оздоровления можно получить материальную помощь.