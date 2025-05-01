Сколько в Беларуси детских санаториев, рассказал специалист

Всего в Беларуси около 20 санаториев и реабилитационно-оздоровительных центров для детей, но они уже не представляют собой именно те классические детские санатории, которые были раньше. «У нас в стране есть государственная аттестация — это обязательная процедура, которая ранее проводилась раз в 5 лет, а сейчас — раз в 3 года. При аттестации подтверждается статус санаторно-курортной организации для взрослых, детей или взрослых и детей. Классических детских санаториев в Беларуси семь. А остальные аттестованы для взрослых или взрослых и детей. Есть санатории, которые принимают на совместное санаторно-курортное лечение маму с ребенком. Таких у нас в стране достаточно», — рассказал Александр Цай.