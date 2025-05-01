В Ростовской области в порядок привели более двух тысяч памятников и мемориалов

В преддверии празднования юбилея Победы в Ростовской области завершили масштабные работы по благоустройству военных мемориалов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, приведено в порядок более двух тысяч памятников, обелисков и воинских захоронений.
Особый размах приобрела патриотическая акция «Дон помнит» — в ней приняли участие свыше 28 тысяч жителей области. Помимо этого, в регионе уже прошло более двух тысяч мероприятий, посвященных Дню Победы, а на 9 мая запланировано еще свыше 200 торжественных акций и концертов.
Особое внимание уделено безопасности. В дни майских праздников на дежурство выйдут около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов и более тысячи народных дружинников. Все памятники и мемориалы будут находиться под круглосуточной охраной, в том числе с привлечением сотрудников частных охранных предприятий.