Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в порядок привели более двух тысяч памятников и мемориалов

Дон помнит : в Ростовской области привели в порядок более двух тысяч военных памятников.
Источник: Комсомольская правда

В преддверии празднования юбилея Победы в Ростовской области завершили масштабные работы по благоустройству военных мемориалов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, приведено в порядок более двух тысяч памятников, обелисков и воинских захоронений.

Особый размах приобрела патриотическая акция «Дон помнит» — в ней приняли участие свыше 28 тысяч жителей области. Помимо этого, в регионе уже прошло более двух тысяч мероприятий, посвященных Дню Победы, а на 9 мая запланировано еще свыше 200 торжественных акций и концертов.

Особое внимание уделено безопасности. В дни майских праздников на дежурство выйдут около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов и более тысячи народных дружинников. Все памятники и мемориалы будут находиться под круглосуточной охраной, в том числе с привлечением сотрудников частных охранных предприятий.