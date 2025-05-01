В Ростовской области в порядок привели более двух тысяч памятников и мемориалов

Особый размах приобрела патриотическая акция «Дон помнит» — в ней приняли участие свыше 28 тысяч жителей области. Помимо этого, в регионе уже прошло более двух тысяч мероприятий, посвященных Дню Победы, а на 9 мая запланировано еще свыше 200 торжественных акций и концертов.