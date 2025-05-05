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Кроссворд на 5 мая 2025

5 мая отмечает день рождения одна из самых узнаваемых британских певиц — Адель. Ее голос завораживает миллионы слушателей по всему миру, а альбомы неизменно становятся событиями года. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить все достижения этой талантливой исполнительницы.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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