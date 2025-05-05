Кроссворд на 5 мая 2025

5 мая отмечает день рождения одна из самых узнаваемых британских певиц — Адель. Ее голос завораживает миллионы слушателей по всему миру, а альбомы неизменно становятся событиями года. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить все достижения этой талантливой исполнительницы.