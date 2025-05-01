Цветочный, исторический, гастрономический: какие фестивали пройдут в Москве летом

— Проект «Лето в Москве» создает уникальные возможности для бизнеса. Предприниматели смогут провести свои мероприятия на разных городских площадках: в парках, скверах, расположенных в разных округах города, и других локациях. А те бизнесмены, кто хочет организовать активность на своей площадке, могут стать частью спецпроекта «Время возможностей», в рамках которого предприниматели могут представить гостям и туристам сезонные предложения, бонусы и подарки, скидки на продукцию или услуги от 25 процентов, а также тематические и творческие мастер-классы, лекции, тренировки и многое другое, — рассказал заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Дерюгин.