Цветочный, исторический, гастрономический: какие фестивали пройдут в Москве летом

Каждый сезон в столице проводятся грандиозные фестивали. Через месяц «Весна в Москве» сменится летними активностями. Городские власти уже презентовали программу. Какие мероприятия запланированы на лето для москвичей — в материале «Вечерней Москвы».
В столице начинают цвести роскошные сады. Посвященный им ландшафтный фестиваль так и назвали — «Сады и цветы». В центре города «расцветают» мосты, специалисты устраивают вертикальные зеленые стены. Также в мегаполисе «вырастают» живописные аллеи и водные сады — каждый проект отражает уникальное видение ведущих ландшафтных дизайнеров и архитекторов.
— Весь теплый сезон фестивальные площадки будут ждать гостей. Здесь можно укрыться от солнца и отдохнуть от ритма мегаполиса, оценить художественные решения и сделать невероятные фотографии, — отметили в оргкомитете «Московских сезонов».
Украшение столицы — это только часть масштабной фестивальной программы. Ее подхватит проект «Лето в Москве», главные события которого уже известны. Так что можно планировать предстоящий жаркий сезон, чтобы успеть посетить все активности.
Масштабный городской проект «Лето в Москве» стартует 1 июня.
— Ежедневно в течение трех месяцев во всех городских округах и в каждом районе столицы будут проходить благотворительные, культурные и спортивные мероприятия. Большинство из них бесплатные, на открытом воздухе, — сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Евгений Козлов.
Уникальный городской проект объединит все события будущего летнего сезона. Среди самых ярких фестивалей — «Вкусы России». В это время на улицах можно будет попробовать кухню народов России — от Калининграда до Владивостока. Дегустации и кулинарные эксперименты подарят новые рецепты и помогут выбрать сочетания продуктов для домашнего стола.
«Театральный бульвар» превратит столицу в единую большую сцену, где москвичи и гости города смогут окунуться в мир театра и попробовать себя в роли актера, декоратора, режиссера, принять участие в постановке или творческой мастерской, послушать истории о театре и сфотографироваться с любимым артистом.
А на площадках исторического фестиваля «Времена и эпохи» можно будет почувствовать себя богатырем, узнать все секреты кузнечного дела или представить, как жилось в эпоху Петра I. Дети и взрослые научатся держать в руках меч или сядут за ткацкий станок, а помогут им в этом профессиональные реконструкторы.
Другой фестиваль — «Усадьбы Москвы» — позволит погрузиться в прошлые эпохи в оригинальном интерактивном формате. Летний сезон прошлого года стал рекордным как по длительности, так и по масштабу: фестиваль посетили более 700 тысяч человек, его площадками стали 40 усадеб. Фестиваль проходил и зимой.
Москвичи давно полюбили и фестиваль «Москва на волне. Рыбная неделя».
— Это одно из главных гастрономических событий года. На городских улицах можно будет купить самую разную рыбу в любом виде: свежую, вяленую и охлажденную, а еще много морепродуктов, — отметили в столичном Департаменте торговли и услуг.
Запланирован и целый ряд новых музыкальных, спортивных, молодежных, патриотических событий.
Впервые откроется творческий лагерь «Молодежь Москвы» в кинопарке «Москино», смены которого посвящены различным направлениям творчества: КВН, вокалу и музыке, кино, организации событий.
Московские власти пригласили бизнес к участию в фестивальной жизни города.
— Проект «Лето в Москве» создает уникальные возможности для бизнеса. Предприниматели смогут провести свои мероприятия на разных городских площадках: в парках, скверах, расположенных в разных округах города, и других локациях. А те бизнесмены, кто хочет организовать активность на своей площадке, могут стать частью спецпроекта «Время возможностей», в рамках которого предприниматели могут представить гостям и туристам сезонные предложения, бонусы и подарки, скидки на продукцию или услуги от 25 процентов, а также тематические и творческие мастер-классы, лекции, тренировки и многое другое, — рассказал заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Дерюгин.
В новом сезоне будет работать и маркет проекта «Сделано в Москве». Он охватит 14 площадок столицы, среди которых «Шахматная фигура», «Ягода», «Автобус», «Самовар», «Холодильник», «Ракета» и другие. Маркет расположится на популярных среди туристов и горожан улицах и площадках, в числе которых Гоголевский бульвар, деловой центр «Москва-Сити», Цветной бульвар, парк «Ходынское поле», Трубная площадь. Новые концепции арт-павильонов будут также представлены на Арбате и Новом Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком Мосту, улице Рождественке и на Болотной площади. В арт-павильонах этим летом свою продукцию смогут представить столичные производители сезонной одежды и аксессуаров, косметики, сладостей и чая, декора для дома, детских игрушек, книг, настольных игр. Помимо этого, в сезоне впервые смогут принять участие бренды спортивных товаров и продукции для животных.
КСТАТИ.
Сезон катания на лодках стартует 1 мая. При этом уже сейчас работает лодочная станция «Алые паруса» на 3-м Каменском пруду на ВДНХ.
А прямо сейчас в столице проходил фестиваль «Московская весна Победы». Посетителей ждут спортивные игры и мастер-классы.