Ответы на кроссворд от 5 мая 2025: интересные факты про Адель

4. Роялти

В 2017 году роялти Адель от продаж ее записей составили 11,2 млн долларов после вычета налогов, несмотря на перерыв в гастрольной деятельности. К 2019 году ее состояние оценивалось в 150 миллионов фунтов, а к маю 2023 года выросло до 165 миллионов фунтов, обеспечив ей высокие позиции в рейтингах самых богатых музыкантов.