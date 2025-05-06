Ответы на кроссворд от 5 мая 2025: интересные факты про Адель

По горизонтали:
1. Сингл
Сингл Адель «Hello» установил в США рекорд, став первой песней, чьи цифровые продажи превысили миллион копий за первую неделю после релиза.
2. Оскар
В 2013 году Адель получила «Оскар» за лучшую песню — «Skyfall», заглавную тему к фильму о Джеймсе Бонде. «Skyfall» стала первой песней из бондианы, удостоенной этой награды, хотя ранее четыре саундтрека к фильмам о Бонде номинировались на «Оскар». Позже «Skyfall» была признана лучшим британским синглом на Brit Awards.
3. Рекорд
Второй альбом Адель, «21», достиг рекордных показателей, зафиксированных в Книге рекордов Гиннесса. Альбом провел 21 неделю на вершине американского чарта Billboard 200, побив рекорд Уитни Хьюстон с альбомом «The Bodyguard» как самый долгоиграющий альбом женского исполнителя на первом месте.
4. Роялти
В 2017 году роялти Адель от продаж ее записей составили 11,2 млн долларов после вычета налогов, несмотря на перерыв в гастрольной деятельности. К 2019 году ее состояние оценивалось в 150 миллионов фунтов, а к маю 2023 года выросло до 165 миллионов фунтов, обеспечив ей высокие позиции в рейтингах самых богатых музыкантов.
По вертикали:
1. Символ
К 2014 году Адель закрепила за собой статус культурного символа Великобритании. Опрос молодежи из разных стран подтвердил это, включив её имя в список наиболее узнаваемых представителей британской культуры, наряду с такими знаковыми фигурами, как Уильям Шекспир, королева Елизавета II и The Beatles.
2. Орден
В июне 2013 года Адель была награждена орденом Британской империи за заслуги в области музыки. Церемония награждения, которую провел принц Чарльз, состоялась 19 декабря в Букингемском дворце.
3. Дебют
После окончания лондонской BRIT School в 2006 году, Адель быстро начала свою музыкальную карьеру, подписав контракт с XL Recordings. Дебютный альбом «19» сразу принес ей признание благодаря хитам «Chasing Pavements» и каверу на песню Боба Дилана «Make You Feel My Love». Альбом вошел в топ-20 самых продаваемых дебютных альбомов в истории Великобритании и принес Адель премию «Грэмми» как «Лучшему новому исполнителю».
4. Концерт
На протяжении всей своей карьеры Адель активно участвует в благотворительности, поддерживая различные социальные и гуманитарные проекты. В 2007 и 2008 годах она выступала на акустических концертах Little Noise Sessions в лондонской церкви Union Chapel, где все вырученные средства были направлены в Mencap, организацию, оказывающую помощь людям с нарушениями интеллектуального развития.
5. Грэмми
Второй альбом Адель, «21», принес ей оглушительный успех, включая шесть «Грэмми», рекорд среди женщин, в том числе «Альбом года». Адель стала второй в истории и первой женщиной, получившей все четыре главные «Грэмми» в общих категориях. Третий альбом, «25», получил пять «Грэмми», включая второй «Альбом года». Адель — единственный артист, дважды удостоенный трех главных «Грэмми» за одну церемонию, и самая титулованная обладательница «Грэмми» среди женщин, родившихся за пределами США (15 побед из 18 номинаций).
Интересные факты о певице Адель:
- Успех Адель отражается в ее высоких позициях в различных рейтингах: в 2012 году она возглавила список самых богатых молодых британских музыкантов (Sunday Times Rich List) и вошла в топ-6 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира до 30 лет по версии Forbes (23 млн фунтов стерлингов за 2011 — 2012 годы). С 2013 по 2018 год она шесть лет подряд лидировала в рейтинге Sunday Times для музыкантов Великобритании и Ирландии, и это несмотря на сознательный отказ от высокодоходных рекламных контрактов. В 2016 году Forbes поставил ее на 9-е место в списке 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей, а в 2016 и 2017 годах она занимала второе место среди женщин-музыкантов в рейтинге Forbes.
- Для Адель Spice Girls стали не просто музыкальным вдохновением, но и значимой частью детства. Группа оказала глубокое влияние на формирование ее личности, о чем она неоднократно говорила в интервью: «Они сделали меня той, кто я есть». Адель с удовольствием подражала выступлениям Spice Girls, и уход Джери Халлиуэлл, Ginger Spice, стал для нее настоящим разочарованием.
- Адель оказывает поддержку музыкантам через MusiCares, фонд, созданный Национальной академией звукозаписи для помощи нуждающимся артистам. В 2009 году она выступила на благотворительном концерте организации в Лос-Анджелесе. Кроме того, в 2011 и 2012 годах Адель передавала личные вещи с автографами для аукционов в пользу MusiCares.
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