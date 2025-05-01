Как избежать солнечных ожогов: эффективные методы защиты и ухода за кожей

Выбирайте крем с высоким уровнем SPF (фактор защиты от солнца) — не менее 30, а лучше 50. Наносите крем обильно на все открытые участки кожи за 20−30 минут до выхода на солнце и обновляйте его каждые два часа, особенно после купания или активного потоотделения.