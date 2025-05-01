Прогулки в лес ограничены или запрещены по всей Беларуси

Так, утром 1 мая стало известно о ликвидации лесного пожара в Вороновском районе, после облета лесного массива были выявлены лишь мелкие очаги возгорания, угрозы ближайшим поселкам нет, но спасатели и авиация МЧС продолжают мониторить обстановку на месте.