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Прогулки в лес ограничены или запрещены по всей Беларуси

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Ограничения и запреты на посещение лесов введены по всей территории страны ― во всех без исключения районах, следует из интерактивной карты белорусского Минлесхоза.

Источник: Sputnik.by

На данный момент на интерактивной карте нет «зеленых» зон, которые сообщали бы о возможности посещения лесных массивов. Вся территория страны обозначены желтым (ограничение на посещение леса) либо красным (запрет на посещение) цветом.

Под полным запретом оказались 10 районов Брестской области, 5 Витебской, полностью вся территория Гомельской области, 4 района в Гродненской, 16 в Минской и вся территория Могилевской области.

Так, утром 1 мая стало известно о ликвидации лесного пожара в Вороновском районе, после облета лесного массива были выявлены лишь мелкие очаги возгорания, угрозы ближайшим поселкам нет, но спасатели и авиация МЧС продолжают мониторить обстановку на месте.

Сильный ветер.

Пожароопасную обстановку в белорусских лесах усугубляет сильный ветер, МЧС прогнозировало на 1 мая усиление ветра по всей территории страны порывами до 15−20 м/с.

Ветер может раздувать возникающие очаги возгорания, обрывать ЛЭП, вызывать обрушение конструкций и падение деревьев, в связи с чем спасатели рекомендуют гражданам быть осторожными.