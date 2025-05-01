Прогулки в лес ограничены или запрещены по всей Беларуси

На данный момент на интерактивной карте нет «зеленых» зон, которые сообщали бы о возможности посещения лесных массивов. Вся территория страны обозначены желтым (ограничение на посещение леса) либо красным (запрет на посещение) цветом.
Под полным запретом оказались 10 районов Брестской области, 5 Витебской, полностью вся территория Гомельской области, 4 района в Гродненской, 16 в Минской и вся территория Могилевской области.
Так, утром 1 мая стало известно о ликвидации лесного пожара в Вороновском районе, после облета лесного массива были выявлены лишь мелкие очаги возгорания, угрозы ближайшим поселкам нет, но спасатели и авиация МЧС продолжают мониторить обстановку на месте.
Сильный ветер.
Пожароопасную обстановку в белорусских лесах усугубляет сильный ветер, МЧС прогнозировало на 1 мая усиление ветра по всей территории страны порывами до 15−20 м/с.
Ветер может раздувать возникающие очаги возгорания, обрывать ЛЭП, вызывать обрушение конструкций и падение деревьев, в связи с чем спасатели рекомендуют гражданам быть осторожными.