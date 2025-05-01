В Челябинской области после заморозков потеплеет до +23

В Челябинской области в ночь на 2 мая возможны заморозки до −3 градусов. Местами пройдут дожди, а в горах — и мокрый снег.
Уже днем в пятницу будет заметно потепление. Хотя небольшие дожди продолжатся, температура воздуха поднимется до +11, +16 градусов, а на юге региона даже до +20.
3 мая также возможны дожди, но ночью температура опустится всего до +8, +3, а днем будет +9, +14.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра, к началу следующей недели потеплеет до +20, 6 мая будет светить солнце, а столбик термометра дотянется до отметки в +23 градуса.