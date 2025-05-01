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Омичи могут купить старейшее городское кафе за 1 млн рублей

Объект подходит для арендного бизнеса.
Источник: Комсомольская правда

Известное в Омске заведение общепита, расположенное на бульваре Победы, выставлено на продажу 30 апреля. Речь идет о кафе «Дарьял» с верандой.

«Прoдаю дoлю или полнocтью бизнес, начaльная ценa 1000000 рублей, мнoгo чтo в coбcтвeннocти, eсть опись имущества, все оcтaется для pабoты, ecть вce нa 100 пoсaдочных мecт», — говорится в объявлении на одной из онлайн-платформ.

Продавец-предприниматель уточнил, что объект окупится за один квартал при чистой прибыли 380 тысяч рублей в месяц.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в регионе стартовала навигация маломерных судов.