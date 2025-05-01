Известное в Омске заведение общепита, расположенное на бульваре Победы, выставлено на продажу 30 апреля. Речь идет о кафе «Дарьял» с верандой.
«Прoдаю дoлю или полнocтью бизнес, начaльная ценa 1000000 рублей, мнoгo чтo в coбcтвeннocти, eсть опись имущества, все оcтaется для pабoты, ecть вce нa 100 пoсaдочных мecт», — говорится в объявлении на одной из онлайн-платформ.
Продавец-предприниматель уточнил, что объект окупится за один квартал при чистой прибыли 380 тысяч рублей в месяц.
Ранее «КП Омск» рассказала, что в регионе стартовала навигация маломерных судов.