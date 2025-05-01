На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды

В пятницу, 2 мая, с утра и до конца суток, а также в течение субботы, 3 мая, в Краснодарском крае местами ожидается серьёзное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют ливни с грозой и градом, сопровождающиеся сильным ветром до 20 м/с. Краевое ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение.
Жителям и гостям края рекомендуется оставаться в помещениях, следить за электроснабжением, в случае отключения газа выключить все газовые и электрические приборы. Кроме того, гражданам следует обращать внимание на предупреждения властей о возможных чрезвычайных ситуациях и следить за обстановкой.