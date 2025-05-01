В Светлогорске будут изымать брошенные на улице электросамокаты

СВЕТЛОГОРСК, 1 мая, ФедералПресс. В Светлогорске будут изымать электросамокаты, которые арендаторы бросают в неположенных местах. Такие средства индивидуальной мобильности уже начали забирать и отвозить в спецхранилища, заявил глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко.