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В Светлогорске будут изымать брошенные на улице электросамокаты

СВЕТЛОГОРСК, 1 мая, ФедералПресс. В Светлогорске будут изымать электросамокаты, которые арендаторы бросают в неположенных местах. Такие средства индивидуальной мобильности уже начали забирать и отвозить в спецхранилища, заявил глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко.

Порядка 40 электросамокатов мы изымали и отвозили в пункт временного хранения.

отметил Бондаренко

По его словам, сейчас дорабатывается нормативно-правовая база.