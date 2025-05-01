Смотр-конкурс на лучшее благоустройство водоемов стартовал в Беларуси

Смотр-конкурс проводится по 30 июня. Специалисты оценят содержание прибрежных территорий, акваторий водоемов и рек, соблюдение режима хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон. Кроме организации работ по наведению порядка на земле одна из задач проводимых мероприятий — формирование экологической культуры.
В Минприроды напомнили, что в конце апреля в республике проводилась масштабная экологическая акция «Беларусь синеокая», призванная сохранить природное наследие страны — живописные озера и реки. Она организована совместно с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, местными исполнительными и распорядительными органами, а также общественными объединениями.
Были благоустроены территории, прилегающие к социально значимым водным объектам. Поддержать акцию мог каждый. Для этого было достаточно обратиться в местный исполнительный комитет. География охватила сотни точек по всей стране, включая Браславские озера, берега Немана, Припяти и других водоемов.