Смотр-конкурс на лучшее благоустройство водоемов стартовал в Беларуси

В Минприроды напомнили, что в конце апреля в республике проводилась масштабная экологическая акция «Беларусь синеокая», призванная сохранить природное наследие страны — живописные озера и реки. Она организована совместно с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, местными исполнительными и распорядительными органами, а также общественными объединениями.