Статуэтку «Самурай на лошади» и икону «Богоматери Феодоровской» пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши

Различные культурные ценности намеревались незаконно ввезти из Польши через пункт пропуска «Брест» на территорию ЕАЭС граждане Беларуси, рассказали в Государственном таможенном комитете Беларуси.
Сообщается, что ценности граждане перемещали через таможенную границу по просьбе третьих лиц под видом товаров для личного пользования.
«В первом случае водитель авто RENAULT намеревался ввезти 24 единицы: портреты, живописные картины, иконы, литографию, эскизы, каминные часы, подсвечники, статуэтки и другое. А гражданка, следующая в данном авто, — статуэтку “Самурай на лошади”, — говорится в сообщении.
Таможенники направили предметы на экспертизу и эксперт подтвердил их отнесение к категории культурных ценностей как созданных более 50 лет назад. Общая оценочная стоимость товаров составила порядка 85 тысяч белорусских рублей.
Кроме того, еще один гражданин, следуя на другом транспортном средстве, намеревался переместить рукописную икону «Богоматери Феодоровской», изготовленную в XIX веке в Российской империи. Таможенный эксперт подтвердил принадлежность иконы стоимостью более 6 тысяч белорусских рублей к культурным ценностям. Ценности изъяли.
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