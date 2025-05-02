Новый автобусный маршрут свяжет Крым и ДНР

Новый автобусный маршрут свяжет Крым и столицу Донецкой Народной Республики. Как сообщили в Росавтотрансе, в преддверии курортного сезона организован рейс из Керчи в Донецк.
«В летний период отправление будет осуществляться в прямом направлении день через день из Керчи в 17:10. Прибытие в Донецк в 05:00 следующего дня», — говорится в сообщении.
Автобус будет делать промежуточные остановки в Феодосии, Судаке и Мариуполе.
В обратном направлении автобус также будет ходить через день. Отправление из Донецка в 18:30, прибытие в Керчь в 08:00.
Такое расписание будет действовать с 1 мая по 20 сентября.