Казахстан ведет переговоры с Россией по вопросу беспрепятственной миграции сайгаков

Также, добавил он, в соответствии с правилами возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера (приказ МСХ № 167 от 17 мая 2024 года), предусмотрены единовременные выплаты из местного бюджета. Кроме того, сообщил глава кабмина, в настоящее время Институт зоологии реализует программно-целевые научные исследования по вопросам сохранения и регулирования численности сайгаков.