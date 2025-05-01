Казахстан ведет переговоры с Россией по вопросу беспрепятственной миграции сайгаков

«Ведутся переговоры с уполномоченными органами Российской Федерации по обеспечению беспрепятственной миграции животных через государственную границу», — сообщил Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.
Он уточнил, что с учетом приплода 2024 года общая численность сайгаков на территории Республики Казахстан составляет около 4,1 млн особей.
«Проведенные в последние годы научные исследования, охранные меры и государственный контроль способствовали восстановлению популяции сайгаков. Несмотря на то, что увеличение численности сайгаков оказывает положительное влияние на экосистему, рост их популяции создает дополнительную нагрузку на пастбища и сельскохозяйственные угодья», — добавил глава кабмина.
По его словам, в настоящее время министерство экологии и природных ресурсов, учитывая рекомендации секретариата конвенции по мигрирующим видам (CMS), разработало комплексный план на 2025−2026 годы по сохранению и рациональному использованию сайгаков и других редких и находящихся под угрозой исчезновения копытных.
«План направлен на решение текущих и стратегических задач в сфере природопользования в Республике Казахстан», — пояснил Бектенов.
Он уточнил, что в рамках плана предусматривается:
— распределение зон ответственности между государственными органами,
— ежегодный научный мониторинг и картирование миграционных коридоров,
— устранение инфраструктурных барьеров,
— усиление контроля за незаконным оборотом продукции из сайгака,
— расширение сотрудничества с местными сообществами и международными организациями,
— развитие правовой базы и институциональных механизмов устойчивого управления популяцией.
«Реализация плана позволит обеспечить экологическую устойчивость популяции, сохранить функционирование миграционных путей, минимизировать конфликты с сельхозпроизводителями, выполнить международные обязательства и внедрить устойчивую модель использования ресурсов животного мира», — отметил руководитель правительства.
По его словам, в целях снижения ущерба сельхозпроизводителям в 2024 году были созданы региональные оперативные штабы, организовано патрулирование сельскохозяйственных земель инспекторским составом и дежурство вахтовым методом.
«В этих мероприятиях задействованы около 175 человек и 77 единиц техники. Принятые меры позволили в значительной степени предотвратить вытоптывание посевов и заливных лугов. Работа в этом направлении продолжается», — добавил премьер.
Кроме того, отметил он, для предотвращения нанесения ущерба сайгаками сельхозугодьям (посевам, сенокосам, пастбищам), министерство сельского хозяйства внесло дополнения в правила инвестиционного субсидирования на основе рекомендаций Института зоологии и акиматов областей. Эти изменения, по его словам, включают субсидирование покупки створчатых ограждений и столбов для их установки.
«Доля возмещения инвестиционных затрат — 50%, субсидирование за счет средств местного бюджета», — проинформировал премьер.
Также, добавил он, в соответствии с правилами возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера (приказ МСХ № 167 от 17 мая 2024 года), предусмотрены единовременные выплаты из местного бюджета. Кроме того, сообщил глава кабмина, в настоящее время Институт зоологии реализует программно-целевые научные исследования по вопросам сохранения и регулирования численности сайгаков.
«В целом вопросы сохранения и регулирования популяции сайгаков, а также минимизации ущерба сельхозпроизводителям находятся на особом контроле правительства», — заключил Бектенов.