И «Мудьюг» тоже здесь. Гиганты пришли в Петербург

Как сообщили в пресс-службе Смольного, все желающие смогут бесплатно посетить суда 2, 3 мая (с 11:00 до 18:30) и 4 мая (с 11:00 до 17:00). Для этого нужно забронировать билет на сайте. Регистрация уже началась. Всего будет доступно 17 тысяч билетов. Обратите внимание на возрастное ограничение на экскурсии по ледоколам «6+». При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка.