И «Мудьюг» тоже здесь. Гиганты пришли в Петербург

Ледоколы «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Капитан Плахин» сегодня днем под звуки духового оркестра пришвартовались у набережной Лейтенанта Шмидта. Первыми на экскурсию уже в четверг попадут школьники из Курской области, которые сейчас учатся в Северной столице.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, все желающие смогут бесплатно посетить суда 2, 3 мая (с 11:00 до 18:30) и 4 мая (с 11:00 до 17:00). Для этого нужно забронировать билет на сайте. Регистрация уже началась. Всего будет доступно 17 тысяч билетов. Обратите внимание на возрастное ограничение на экскурсии по ледоколам «6+». При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка.
Гостей фестиваля ждет познавательная и развлекательная программа: творческие мастер-классы, интерактивная «Морская школа», игра «Морской бой», квест для всей семьи, аквагрим и другие развлечения. Специальная программа запланирована на борту легендарного ледокола «Красин».
Кроме того, 2 мая на набережной Лейтенанта Шмидта пройдет фестиваль иллюзионистов «Магия Севера» — зрители увидят выступления фокусников, крио-шоу и другие представления. В субботу состоится вальс буксиров, а также пройдут показы ретромоды и лекция, организованная Фондом спасения тюленей.
Торжественная церемония проводов в сопровождении военного духового оркестра и барабанного шоу запланирована на 4 мая, после чего ледоколы покинут Петербург.
«Фонтанка» рассказывала, что в прошлые годы скапливались многочасовые очереди желающих попасть на экскурсии на суда, поэтому теперь Смольный решил убрать живую очередь и пускать на ледоколы только по предварительной онлайн-записи.
Для проведения Фестиваля ледоколов ограничения и перекрытия действуют с 28 апреля по 5 мая в Василеостровском районе. С 0:00 30 апреля до 6:00 5 мая будет закрыто движение транспорта:
по 22−23-й линиям В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Масляного канала;
по набережной Лейтенанта Шмидта от 16−17-й линий В. О. до 22−23-й линий В. О.
Также запретят остановку транспорта:
с 0:00 28 апреля до 23:59 4 мая — на нечетной стороне набережной Лейтенанта Шмидта от 22−23-й линий В. О. до 20−21-й линий В. О.;
с 0:00 30 апреля до 23:59 4 мая — на 18−19-й линиях В. О. и 20−21-й линиях В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта В. О. и на четной стороне набережной Лейтенанта Шмидта от 8−9-й линий В. О. до 20−21-й линий В. О.