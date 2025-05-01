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В Миассе временно отключат подачу газа к Вечному огню

С 1 по 2 мая в Миассе приостановят подачу газа к мемориалу Вечного огня.

С 1 по 2 мая в Миассе приостановят подачу газа к мемориалу Вечного огня. Как сообщили в городской администрации, это необходимо для проведения технических работ по подготовке монумента к 80-летию Победы. За это время специалисты восстановят штукатурку, покрасят элементы конструкции и очистят памятник от копоти.

Аналогичные работы недавно завершились в Челябинске, где ремонт Вечного огня выполнили на неделю раньше запланированного срока. Во время реконструкции пламя переносили во временную капсулу для обеспечения безопасности. В Миассе огонь также будет временно отключен, но уже к вечеру 2 мая мемориал вновь откроют для посещения.