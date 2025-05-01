В Миассе временно отключат подачу газа к Вечному огню

Аналогичные работы недавно завершились в Челябинске, где ремонт Вечного огня выполнили на неделю раньше запланированного срока. Во время реконструкции пламя переносили во временную капсулу для обеспечения безопасности. В Миассе огонь также будет временно отключен, но уже к вечеру 2 мая мемориал вновь откроют для посещения.