В Уфе прошла ярмарка трудоустройства: почти 500 человек нашли новую работу

За время проведения мероприятия 484 специалиста нашли свое место в компаниях республики, что подчеркивает эффективность таких инициатив. В этом году особое внимание на ярмарке уделялось молодёжи. Гостем Проффеста в Уфе стал замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин, который отметил активность Башкортостана в привлечении молодежи к профессиональной деятельности. Участниками ярмарки стали 19,2 тысячи студентов, выпускников и школьников, что свидетельствует о высоком интересе к рынку труда среди молодежи.