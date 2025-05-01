В Уфе прошла ярмарка трудоустройства: почти 500 человек нашли новую работу

В Уфе состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Проффест. Работа России. Время возможностей», на котором более 1000 работодателей представили свыше 16 тысяч вакансий. По информации правительства республики, событие собрало на одной площадке почти 30 тысяч участников, среди которых 21,5 тысячи — уже работающие граждане, стремящиеся к новым карьерным высотам.
Министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова отметила, что ярмарка — это не только шанс для безработных найти работу, но и отличная возможность для профессионалов расширить свои контакты, узнать о новых проектах и крупных работодателях в регионе.
За время проведения мероприятия 484 специалиста нашли свое место в компаниях республики, что подчеркивает эффективность таких инициатив. В этом году особое внимание на ярмарке уделялось молодёжи. Гостем Проффеста в Уфе стал замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин, который отметил активность Башкортостана в привлечении молодежи к профессиональной деятельности. Участниками ярмарки стали 19,2 тысячи студентов, выпускников и школьников, что свидетельствует о высоком интересе к рынку труда среди молодежи.
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