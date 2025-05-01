Два крупных озера Башкирии проверят на холеру

Два озера в Абзелиловском районе — Яктыкуль и Чебаркуль — проверят на холеру. Об этом сообщили в Общественной палате Башкирии, к членам которой обратились жители деревни Геологоразведка.
В конце марта они выехали туда и организовали отбор проб воды из водоемов Яктыкуль (Банное), Сабакты, Карабалыкты. Специалисты проверят озера по бактериологическим показателям в июле и августе.
«Люди рады, что к ним на озера приезжают туристы, но они также обеспокоены тем, не наносят ли они вред экологии и водным ресурсам», — говорят общественники.
Они направили письменное обращение в Минприроды, которое в свою очередь отправило запрос в Управление Роспотребнадзора по РБ.
Специалисты установили стационарные точки отбора проб воды из поверхностных водоемов для исследования на наличие холерных вибрионов на 2025 год. Бактериологические исследования намерены проводить один раз в месяц — с июня по август.