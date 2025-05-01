Несовершеннолетний омич гонял на скутере, пока не попал в полицию

Около полуночи 29 апреля в Омске задержали ребенка, который находился за рулем скутера Honda. Девятиклассник угнал недавно купленный родителями транспорт и отправился путешествовать по городу. В УМВД уточнили, что инцидент зафиксировали на улице 22-я Северная.
«На место задержания был приглашен отец несовершеннолетнего 2009 года рождения. В отношении родителя возбуждено административное делопроизводство по ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ за нарушение правил стоянки, а именно непринятие должных мер, исключающих управления транспортным средством другими лицами в свое отсутствие», — сказано в сообщении.
Правоохранители проведут профилактическую работу с пойманным угонщиком и его семьей.
Ранее «КП Омск» сообщила о гибели водителя «Лады», которая слетела в кювет и перевернулась.