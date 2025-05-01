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Несовершеннолетний омич гонял на скутере, пока не попал в полицию

Подросток украл у родителей ключи от мототехники.
Источник: Комсомольская правда

Около полуночи 29 апреля в Омске задержали ребенка, который находился за рулем скутера Honda. Девятиклассник угнал недавно купленный родителями транспорт и отправился путешествовать по городу. В УМВД уточнили, что инцидент зафиксировали на улице 22-я Северная.

«На место задержания был приглашен отец несовершеннолетнего 2009 года рождения. В отношении родителя возбуждено административное делопроизводство по ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ за нарушение правил стоянки, а именно непринятие должных мер, исключающих управления транспортным средством другими лицами в свое отсутствие», — сказано в сообщении.

Правоохранители проведут профилактическую работу с пойманным угонщиком и его семьей.

Ранее «КП Омск» сообщила о гибели водителя «Лады», которая слетела в кювет и перевернулась.