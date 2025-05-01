Несовершеннолетний омич гонял на скутере, пока не попал в полицию

Около полуночи 29 апреля в Омске задержали ребенка, который находился за рулем скутера Honda. Девятиклассник угнал недавно купленный родителями транспорт и отправился путешествовать по городу. В УМВД уточнили, что инцидент зафиксировали на улице 22-я Северная.