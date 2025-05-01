Жителям Самарской области рассказали, как ограничат банковские переводы с 1 мая

Самарцам рассказали, какие изменения в российском финансовом секторе вступят в силу с первого мая.
— За раскрытие личной информации пользователей банки и должностные лица рискуют столкнуться с крупными штрафами. Так, сумма штрафа для сотрудников банков составит до 1,3 миллиона рублей, а размер санкций для компаний достигнет отметки в 15 миллионов рублей.
За повторные правонарушения ответственность ужесточится вдвое вплоть до взыскания до трех процентов годовой выручки банка или другой финансовой структуры.
— Финансовые учреждения получат право отказать клиенту в переводе денежных средств свыше 100 тысяч рублей без предварительного подтверждения личности.
Кроме того, кредитные организации обязуются пресекать любые попытки оформления кредитов без личного согласия заемщика.
— Также теперь статус иностранного агента распространяется не только на юридические лица, но и на отдельных граждан, которые им помогают.
— В реестр должников по алиментам будут включены граждане, ранее привлеченные к ответственности за неуплату алиментов или объявленные в розыск. Информация о них будет доступна публично до полного погашения долга.
— С 1 мая вступает в силу новый порядок утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Теперь сбор будет рассчитываться на основе средней рыночной стоимости автомобиля и затрат на его приобретение в России, сообщает «ГТРК Самара».
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